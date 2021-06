Neuilly Plaisance Port Neuilly Plaisance Neuilly-Plaisance Croisière Architecture des bords de Marne Port Neuilly Plaisance Neuilly Plaisance Catégorie d’évènement: Neuilly-Plaisance

Croisière Architecture des bords de Marne Port Neuilly Plaisance, 26 juin 2021-26 juin 2021, Neuilly Plaisance. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 14h30 à 16h

payant

Partez pour une croisière commentée en boucle depuis Neuilly-Plaisance, pour découvrir ses architectures particulières situées le long de la Marne ! A seulement quelques kilomètres de la capitale vous profiterez d’un cadre naturel remarquable et d’un point de vue parfait depuis la Marne pour admirer les façades des nombreuses villas de villégiature qui la bordent. Sur un parcours d’une dizaine kilomètres, au départ de Neuilly-Plaisance, votre guide-conférencier vous fera découvrir le patrimoine architectural des bords de Marne. En effet, ce territoire a été un lieu d’effervescence culturelle dès la fin du XIXème siècle et cet attrait s’est traduit par la construction d’une multitude de résidences de villégiatures à l’architecture remarquable. Dans quel contexte s’est opéré cette première urbanisation des bords de Marne ? Pourquoi un essor architectural aussi soudain dès la Belle Epoque ? Votre guide répondra à l’ensemble de vos interrogations puis les complètera par de nombreuses anecdotes concernant cette période. La particularité architecturale des bords de Marne est la présence d’une diversité de styles architecturaux. Vous découvrirez ainsi de nombreuses bâtisses évoquant l’architecture des chalets anglo-normands, mais aussi des maisons en meulières de style Art Nouveau, très présent dans cette partie du Val de Marne. Le Val-de-Marne étant un des épicentres de l’Art Nouveau en France, votre conférencier vous détaillera les particularités de ce style architectural hors norme et ayant marqué l’histoire des bords de Marne. Cette croisière à bord du Francilien d’Au fil de l’eau sera commentée par Ivan Denat, guide-conférencier diplômé. Plusieurs croisières commentées sur le Francilien d’Au fil de l’eau vous sont proposées par le collectif Cap sur la Marne, grâce au soutien financier de la région Ile-de-France. Les croisières respectent les mesures sanitaires en vigueur : port du masque obligatoire et passagers assis pendant toute la durée de la croisière. Animations -> Visite guidée Port Neuilly Plaisance Embarcadère Neuilly Plaisance 93360

Gare de Neuilly-Plaisance (RER A)

Contact :Explore Paris https://exploreparis.com/fr/ Animations -> Visite guidée Insolite;Paris nature;Plein air

Date complète :

2021-06-26T14:30:00+02:00_2021-06-26T16:00:00+02:00

CDT94

Détails Catégorie d’évènement: Neuilly-Plaisance Autres Lieu Port Neuilly Plaisance Adresse Embarcadère Ville Neuilly Plaisance lieuville Port Neuilly Plaisance Neuilly Plaisance