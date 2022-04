CROISIÈRE APÉRO-DÉGUSTATION À BORD DE LA LUCE Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: 49270

CROISIÈRE APÉRO-DÉGUSTATION À BORD DE LA LUCE
Embarcadère CHAMPTOCEAUX
Orée d'Anjou
2022-06-17

Embarcadère CHAMPTOCEAUX

Orée d’Anjou 49270 Orée d’Anjou 16 16 EUR En vacances ou après une journée de travail, en mode “afterwork”, l’apéritif est un moment propice à la convivialité et au lâcher-prise… Laissez-vous tenter par ce moment de détente, dans le cadre enchanteur de la Loire en fin d’après-midi. Une sortie idéale pour bien commencer le week-end ! VENDREDI 17 JUIN I APÉRO-BIÈRE avec la Brasserie Will’s (La Varenne)

VENDREDI 1 JUILLET I APÉRO-BIÈRE avec la Brasserie Will’s (La Varenne)

VENDREDI 22 JUILLET I APÉRO-OENO avec le Domaine du Moulin Giron (Liré)

VENDREDI 29 JUILLET I APÉRO-BIÈRE avec la Brasserie Will’s (La Varenne)

Réservation indispensable ! RDV 15 minutes avant le départ à l'embarcadère de Champtoceaux.
Partez en croisière apéro-dégustation à bord du Bateau La Luce.
+33 2 40 83 60 00

VENDREDI 1 JUILLET I APÉRO-BIÈRE avec la Brasserie Will’s (La Varenne)

VENDREDI 22 JUILLET I APÉRO-OENO avec le Domaine du Moulin Giron (Liré)

VENDREDI 29 JUILLET I APÉRO-BIÈRE avec la Brasserie Will’s (La Varenne)

Embarcadère CHAMPTOCEAUX
Orée d'Anjou

