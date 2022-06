CROISIÈRE APÉRO-BIÉROLOGIE À BORD DE LA LUCE Orée d’Anjou, 1 juillet 2022, Orée d'Anjou.

CROISIÈRE APÉRO-BIÉROLOGIE À BORD DE LA LUCE

2022-07-01 19:00:00 – 2022-07-01 20:30:00

19 19 EUR La biérologie, vous connaissez ? Il s’agit tout simplement de l’étude de la bière, son histoire, ses méthodes de fabrication, et bien entendu, de la maîtrise de la dégustation et des accords mets et bières.

Pour cette balade, un maître artisan brasseur de la Brasserie Will’s, Guillaume Certain, installé à La Varenne vous initiera à cette discipline en toute convivialité. Il vous transmettra avec passion les secrets de son métier, et les coulisses de la fabrication de ses produits 100% biologiques.

Cette dégustation sera accompagnée d’amuse-bouches à base de produits locaux, concoctés par le traiteur Laurent MENARD (St Sauveur de Landemont)

En vacances ou après une journée de travail, en mode “afterwork”, l’apéritif est un moment propice à la convivialité et au lâcher-prise…

Réservation indispensable !

RDV 15 minutes avant le départ à l’embarcadère de Champtoceaux.

Partez en croisière apéro-dégustation à bord du Bateau La Luce.

+33 2 40 83 60 00

