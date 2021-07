Chenillé-Champteussé Chenillé-Champteussé Chenillé-Champteussé, Maine-et-Loire CROISIÈRE APÉRITIVE SUR L’HIRONDELLE – CHENILLÉ-CHANGÉ Chenillé-Champteussé Chenillé-Champteussé Catégories d’évènement: Chenillé-Champteussé

Maine-et-Loire

CROISIÈRE APÉRITIVE SUR L'HIRONDELLE – CHENILLÉ-CHANGÉ 2021-08-13 18:30:00 – 2021-08-13 20:00:00

Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire Chenillé-Champteussé 11 11 EUR Au cours de cette croisière apéritive à bord du bateau l’Hirondelle, vous naviguerez sur la Mayenne. Croisière commentée en format bistrot.

Durée 1h30 avec 2 coupes de crémant et 8 pièces cocktail. L’embarquement se fera 15 minutes avant l’heure de départ. Croisière apéritive à bord du bateau promenade L’Hirondelle au départ de Chenillé-changé. +33 2 41 95 14 23 http://domaine-moulin.fr/ Au cours de cette croisière apéritive à bord du bateau l’Hirondelle, vous naviguerez sur la Mayenne. Croisière commentée en format bistrot.

Durée 1h30 avec 2 coupes de crémant et 8 pièces cocktail. L'embarquement se fera 15 minutes avant l'heure de départ.

