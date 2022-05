CROISIÈRE ALAMBIC

2022-09-16 19:00:00 – 2022-09-16 20:30:00 Évadez-vous le temps d’une croisière sur le thème du Whisky.

Avec “Rhum Évasion”, dégustations et explications autour de l’histoire de ces breuvages réputés. Croisière Alambic sur le thème du Whisky +33 2 43 49 45 26 https://www.laval-tourisme.com/activites/au-fil-de-l-eau/les-croisieres-a-bord-du-vallis-guidonis/bateau-promenade-le-vallis-guidonis-236859 Évadez-vous le temps d’une croisière sur le thème du Whisky.

