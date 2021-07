Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire CROISIÈRE À DESTINATION DU MARCHÉ D’INGRANDES AU DÉPART DE MONTJEAN SUR LOIRE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

CROISIÈRE À DESTINATION DU MARCHÉ D'INGRANDES AU DÉPART DE MONTJEAN SUR LOIRE
2021-07-02 – 2021-07-02
Quai des Mariniers MONTJEAN-SUR-LOIRE
Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Départ à 8h30 du Quai des Mariniers à Montjean-sur-Loire. Embarquez à bord de l’Aquila pour une agréable balade sur la Loire à destination du marché d’Ingrandes Pendant 1h, profitez d’une pause sur ce marché local dans ce petit village de pêcheurs et revenez à bord du bateau les paniers chargés de produits locaux ! Retour prévu à Montjean-sur-Loire à 12h. Vous n’avez plus qu’a déguster vos emplettes! #croisieremarche Profitez d’une croisière à bord de l’Aquila pour aller faire votre marché à Ingrandes ! loireetlouetpassion@gmail.com +33 6 52 16 38 23 https://loireetlouetpassion.fr/ Départ à 8h30 du Quai des Mariniers à Montjean-sur-Loire. Embarquez à bord de l’Aquila pour une agréable balade sur la Loire à destination du marché d’Ingrandes Pendant 1h, profitez d’une pause sur ce marché local dans ce petit village de pêcheurs et revenez à bord du bateau les paniers chargés de produits locaux ! Retour prévu à Montjean-sur-Loire à 12h. Vous n’avez plus qu’a déguster vos emplettes! #croisieremarche dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse Quai des Mariniers MONTJEAN-SUR-LOIRE Ville Mauges-sur-Loire lieuville 47.39213#-0.86616