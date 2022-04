CROISIÈRE À DESTINATION DU MARCHÉ D’ANCENIS À BORD DE LA LUCE Orée d’Anjou, 7 juillet 2022, Orée d'Anjou.

2022-07-07 – 2022-07-07 Embarcadère CHAMPTOCEAUX

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou

16 16 EUR Et si vous alliez au marché d’Ancenis… en bateau ?

Tous les jeudis matins, en juillet et en août, profitez de la douce lumière matinale pour découvrir les magnifiques paysages ligériens, entre îles et grèves sableuses.

À 10h, escale au ponton d’Ancenis : tout le monde débarque !

Vous disposez alors d’environ 1h30 pour flâner sur l’un des plus authentiques marchés de Loire Atlantique, installé au cœur de la ville.

IMPORTANT : Le ponton d’Ancenis n’est pas adapté pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer (passerelle étroite et très raide selon le niveau de la Loire). Il est par conséquent impossible d’accueillir de personnes en fauteuils roulants pour cette croisière.

Réservation fortement conseillée.

Envie d’une petite escapade au marché d’Ancenis ?

bateaulaluce@oreedanjou.fr +33 2 40 83 60 00 http://www.bateaulaluce.fr/

