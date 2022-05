CROISIÈRE À BORD DE LA LUCE : VOYAGE SUR LA LOIRE Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

CROISIÈRE À BORD DE LA LUCE : VOYAGE SUR LA LOIRE Orée d’Anjou, 4 juin 2022, Orée d'Anjou. CROISIÈRE À BORD DE LA LUCE : VOYAGE SUR LA LOIRE Le Cul du Moulin, CHAMPTOCEAUX Embarcadère de Champtoceaux Orée d’Anjou

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-04 12:00:00 Le Cul du Moulin, CHAMPTOCEAUX Embarcadère de Champtoceaux

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Profitez d’un voyage d’une heure sur la Loire pour tester vos connaissances sur la faune et la flore ligérienne avec un quizz nature. Découvertes, anecdotes et échanges sont au rendez-vous ! GRATUIT nDurée : 1 heure. nSUR RESERVATION au 0240090413 ou eclatsdoree@oreedanjou.fr ou en ligne sur oreedanjou.fr Embarquez à bord de la Luce pour un moment ludique en toute convivialité. eclatsdoree@oreedanjou.fr +33 2 40 09 04 13 http://www.oreedanjou.fr/ Profitez d’un voyage d’une heure sur la Loire pour tester vos connaissances sur la faune et la flore ligérienne avec un quizz nature. Découvertes, anecdotes et échanges sont au rendez-vous ! GRATUIT nDurée : 1 heure. nSUR RESERVATION au 0240090413 ou eclatsdoree@oreedanjou.fr ou en ligne sur oreedanjou.fr Le Cul du Moulin, CHAMPTOCEAUX Embarcadère de Champtoceaux Orée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Autres Lieu Orée d'Anjou Adresse Le Cul du Moulin, CHAMPTOCEAUX Embarcadère de Champtoceaux Ville Orée d'Anjou lieuville Le Cul du Moulin, CHAMPTOCEAUX Embarcadère de Champtoceaux Orée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Orée d'Anjou Orée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oree-danjou/

CROISIÈRE À BORD DE LA LUCE : VOYAGE SUR LA LOIRE Orée d’Anjou 2022-06-04 was last modified: by CROISIÈRE À BORD DE LA LUCE : VOYAGE SUR LA LOIRE Orée d’Anjou Orée d'Anjou 4 juin 2022 maine-et-loire Orée-d'Anjou

Orée d'Anjou Maine-et-Loire