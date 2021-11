Croisez le faire Maison des Arts de St-Herblain, 27 novembre 2021, Saint-Herblain.

2021-11-27 À partir de 12 ansGratuit – Sur inscription à l’accueil de la Maison des Arts, par mail ou par téléphone. Pass sanitaire requis à partir de 12 ans

Horaire : 09:30 18:00

Journée placée sous le signe de la rencontre et des pratiques amateurs, pour expérimenter et créer ensemble. Mélangeons les envies et les idées pour réaliser, en quelques heures, une œuvre collective. Croisez le faire c’est LA journée pour créer, découvrir et s’amuser avec les sons, les textures, les couleurs, les matières…Trois ateliers vous proposent une immersion artistique, collective et ludique croisant à la fois la pratique musicale sur tablettes tactiles/ smartphone, les arts plastiques et la pratique vocale. À l’issue de cette journée, les participants seront amenés à créer ensemble une pièce sonore et visuelle à partir des expérimentations vécues au travers des ateliers.

Maison des Arts de St-Herblain adresse1} Est Saint-Herblain 44800 Est

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr