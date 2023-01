Croisements : les rencontres de Montmartre Cité internationale des arts Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Croisements : les rencontres de Montmartre Cité internationale des arts, 4 février 2023, Paris. Du samedi 04 février 2023 au dimanche 05 février 2023 :

. gratuit Pour cette nouvelle édition des journées portes ouvertes de son site de Montmartre, la Cité internationale des arts vous invite à découvrir la pratique et le travail en cours des artistes en résidence. Croisements : les rencontres de Montmartre s’articule autour de visites d’ateliers, de projections et de performances dans ce lieu unique. Cet évènement réunit une vingtaine d’artistes aux origines et pratiques variées, en résidence grâce aux programmes « Art Explora x Cité internationale des arts », « Académie des beaux-arts x Cité internationale des arts» et « 2-12 ». Cet événement est présenté en partenariat avec la Fondation Art Explora et l’Académie des beaux-arts. Avec les artistes : Dale Blackheart, Sarah Caillard, Emma Charrin, Nikhil Chopra, Cindy Coutant, Alia Farid, Hélène Fauquet, Daniele Genadry, Luki von der Gracht , Ayesha Hameed, Karla Hiraldo Voleau, Clara Jo, Nicolas Maigret, Manuel Mathieu, Léonce Noah, Wura-Natasha Ogunji, Rejean Peytavin, Mizanur Rahman Chowdhury, Ser Serpas, Jake Troyli, Paula Valero Comín, Chuong-Dai Vo et Ornela Vorpsi. Programme complet à venir ! Cité internationale des arts 15, rue de l’Abreuvoir 75018 Paris Contact : http://www.citedesartsparis.fr 0142787172 contact@citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis http://www.facebook.com/citedesartsparis https://www.citedesartsparis.net/fr/croisements-les-rencontres-de-montmartre-hiver-2023

Cité internationale des arts © Maurine Tric / Adagp, 2023

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cité internationale des arts Adresse 15, rue de l'Abreuvoir Ville Paris lieuville Cité internationale des arts Paris Departement Paris

Cité internationale des arts Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Croisements : les rencontres de Montmartre Cité internationale des arts 2023-02-04 was last modified: by Croisements : les rencontres de Montmartre Cité internationale des arts Cité internationale des arts 4 février 2023 Cité internationale des arts Paris Paris

Paris Paris