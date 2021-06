Paris Cité internationale des arts Paris Croisements: les rencontres de Montmartre Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

vendredi, samedi de 11h à 20h

et dimanche de 11h à 18h

gratuit

Que vous soyez passionné d’art, voisin ou simple curieux, venez découvrir les résidences d’artistes Art Explora au cœur de la Cité internationale des arts à Montmartre du 2 au 4 juillet 2021 ! Envie d’un week-end fait d’art, de rencontres et d’évasion? Du 2 au 4 juillet, les résidences d’artistes d’Art Explora, en collaboration avec la Cité internationale des arts, vous ouvrent leurs portes pour trois jours de festival. Venez découvrir une programmation gratuite dans ce lieu insolite et plein de charme habituellement fermé au public : exposition, open studio en présence des artistes, projections de films d’artistes, visites guidées autour de l’histoire du lieu et du travail des artistes en résidence, conférences, performances et concerts dans le jardin, food truck solidaire… Situées à Montmartre, en plein cœur de Paris, les résidences Art Explora accueillent chaque année une vingtaine d’artistes du monde entier sélectionnés pour la qualité de leur projet en lien avec l’exploration scientifique et les enjeux contemporains. Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet

11h – 14h uniquement sur réservation Participez à des visites d’ateliers en présence des artistes en résidence et des ateliers pédagogiques en famille avec des associations. Pour réserver votre créneau, c’est ici: https://www.weezevent.com/croisements-les-rencontres-de-montmartre 14h – 20h (18h le dimanche) Le site et les ateliers d’artistes seront ouverts en accès libre. Retrouvez le programme complet de conférences, performances et concerts ici Profitez donc d’une occasion unique pour venir découvrir un lieu secret dédié à la création contemporaine ! Qu’ils nous aident à mieux penser le monde d’aujourd’hui ou qu’ils inventent celui de demain, leur travail ne vous laissera pas indifférent. Venez rencontrer notamment: Art Explora Dineo Seshee Bopape

Mohssin Harraki

Hamedine Kane

Maya Minder

Sara Ouhaddou

Mélanie Pavy et Sophie Houdart

Achraf Touloub

Marteen Vanden Eynde et Oulimata Gueye

Stéphane Verlet-Bottéro

Akram Zaatari Cité internationale des arts Elena Cardin

Marielle Chabal

Margaret Haines

Mona Young-eun Kim

Douna Lim et Théo Pesso

Cheikh Ndiaye

Hamid Shams

Anna Ternon et Camille Benarab-Lopez

Makenzy Orcel Toutes les informations Expositions -> Art Contemporain Cité internationale des arts 15 rue de l’abreuvoir Paris 75018

