Horaire : 15:00 17:30

Gratuit : non 6 € (hors frais de location éventuels)Forfait 3 journées / Festival littéraire Butin de Bons Livres : 25 € BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) 12 auteurs, 12 livres. Chaque auteur présente le livre d’un autre. Au cour de ces croisements d’auteurs interviendront comédiens et musiciens pour des impromptus sur quelques textes des auteurs présents : Sylvain Chantal, Sébastien Brebel, Yannick le Marrec, Alain Gnaedig, Jean Louis Bailly, Laurence Vilaine, Pascale Ruffel, Marie-Hélène Bahain, Bernard Bretonnière, Sandra Lillo, Hughes Blineau, Antoine Georges, Sylvain Chantal. Durée : 2h30 Dans le cadre du Festival littéraire Butin de Bons Livres (2 au 4 décembre 2021) Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme
8 Rue Félibien
Nantes