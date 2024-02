Croisées Mathilde Besson Le 33 Marseille 6e Arrondissement, jeudi 8 février 2024.

Croisées Mathilde Besson Le 33 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez l’expoisition « Croisées » Mathilde Besson à la galerie Le 33.

En architecture, une croisée désigne le croisement des meneaux en pierre d’une fenêtre. Les meneaux ont disparu après le XVIe siècle, mais le terme s’utilise encore aujourd’hui pour la fenêtre elle-même, c’est-à-dire pour l’ouverture pratiquée dans un mur pour laisser entrer la lumière. En tissage, le même mot désigne le croisement des fils de chaîne lors de l’ourdissage qui permet de maintenir les fils dans l’ordre nécessaire au tissage, on parle plus spécifiquement de l’encroix. Deux formes différentes de croisées servant de séparation aux espaces qu’elles structurent et pouvant ou non laisser passer le jour.



Avec le soutien du fonds Carta



Vernissage jeudi 8 février de 18h30 à 20h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08

fin : 2024-04-05

Le 33 33 rue Saint-Jacques

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

