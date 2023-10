OpenStreetMap Croisée culturelle de l’Abbaye Sainte-Croix Les Sables-d’Olonne Catégories d’Évènement: Les Sables-d'Olonne

Vendée OpenStreetMap Croisée culturelle de l’Abbaye Sainte-Croix Les Sables-d’Olonne, 7 octobre 2023, Les Sables-d'Olonne. OpenStreetMap Samedi 7 octobre, 10h00, 14h00 Croisée culturelle de l’Abbaye Sainte-Croix Entrée libre À l’occasion de la Fête de la science découvrez les aspects, usages et possibilités d’OpenStreetMap, projet mondial de cartographie collaborative libre.

Rencontrez les contributeurs nantais sur le village des sciences des Sables d’Olonne et apprenez comment participer, vous aussi, à l’amélioration de la carte.

N’hésitez pas à apporter vos appareils numériques: smartphones, tablettes, ordinateurs portables. Croisée culturelle de l’Abbaye Sainte-Croix rue de de Verdun, 85100, Les Sables d’Olonne Les Sables-d’Olonne 85100 La Chaume Sud Vendée Pays de la Loire [{« link »: « https://www.fetedelascience.fr »}, {« link »: « https://openstreetmap.org »}, {« link »: « https://fetedelascience-paysdelaloire.fr/vendee/village-des-sciences-des-sables-d-olonne »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00 OpenStreetMap carte Fête de la science 2023 Détails Catégories d’Évènement: Les Sables-d'Olonne, Vendée Autres Lieu Croisée culturelle de l'Abbaye Sainte-Croix Adresse rue de de Verdun, 85100, Les Sables d'Olonne Ville Les Sables-d'Olonne Departement Vendée Age min 13 Age max 120 Lieu Ville Croisée culturelle de l'Abbaye Sainte-Croix Les Sables-d'Olonne latitude longitude 46.496896;-1.776535

Croisée culturelle de l'Abbaye Sainte-Croix Les Sables-d'Olonne Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les sables-d'olonne/