Pau Pyrénées-Atlantiques 27.5 27.5 EUR Avec un succès sans précédent des deux albums sur les poèmes de Ste Thérèse de Lisieux, Natasha St-Pier est en tournée principalement dans les églises de France. Accompagnée par son pianiste, elle y donne un récital plein d’émotions mettant en avant des textes issus de son dernier album Croire (Août 2020). Le public est invité à vivre un moment hors du temps, porté par la voix incroyable de Natasha St-Pier tout en assistant à une véritable illumination du lieu conçue sur mesure par les équipes techniques. Ce spectacle inédit ne s’adresse pas exclusivement aux croyants : il est

accessible à tous, en recherche de spiritualité de près ou de loin.

Après un succès en 2019 à LESCAR avec un concert à guichet fermé, Natasha St Pier est de retour dans le Béarn avec son

nouveau spectacle spirituel “Croire”, le 3 Avril 2022 à 18h30 à l’Eglise Sainte Bernadette. Natasha Saint-Pier en concert à Pau

Église Sainte-Bernadette Avenue du Corps Franc Pommiès Pau

