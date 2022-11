« Croire aux fauves » de Nastassja Martin aux éditions Verticales. Morceaux choisis et lus par Fabia Hacine-Gherbi Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« Croire aux fauves » de Nastassja Martin aux éditions Verticales. Morceaux choisis et lus par Fabia Hacine-Gherbi Bibliothèque Buffon, 21 janvier 2023, Paris. Le samedi 21 janvier 2023

de 18h00 à 19h00

. gratuit Inscription à partir du 15 décembre sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque sur place ou par téléphone. Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris. 01 55 43 25 25 A l’occasion de la Nuit de la lecture 2023 sur le thème de la peur, nous avons choisi de vous livrer ce texte fabuleux. L’histoire d’une femme gravement blessée par un ours qui vous fera peut-être frissonner, mais qui vous donnera surtout, par les yeux de sa narratrice, une idée du dialogue avec les êtres non humains. « Ce jour-là, le 25 août 2015, l’événement n’est pas : un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L’événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête qui, en se confrontant, ouvrent des failles sur leurs corps et dans leurs têtes. C’est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité ; le jadis qui rejoint l’actuel ; le rêve qui rejoint l’incarné. » Née en 1986, Nastassja Martin est anthropologue diplômée de l’EHESS et spécialiste des populations arctiques. Elle est l’auteure d’un essai, tiré de sa thèse de doctorat dirigée par Philippe Descola, Les âmes sauvages : Face à l’Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska (La Découverte, 2016), ainsi que d’un documentaire, coréalisé avec Mike Magidson, Tvaïan (Point du jour/Arte). Croire aux fauves est son premier récit. Inscription à partir du 15 décembre sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque sur place ou par téléphone. Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris. 01 55 43 25 25 Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 01 55 43 25 25 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML

2019, éditions Verticales 2019, éditions Verticales

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Buffon Adresse 15 Bis rue Buffon Ville Paris lieuville Bibliothèque Buffon Paris Departement Paris

Bibliothèque Buffon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Croire aux fauves » de Nastassja Martin aux éditions Verticales. Morceaux choisis et lus par Fabia Hacine-Gherbi Bibliothèque Buffon 2023-01-21 was last modified: by « Croire aux fauves » de Nastassja Martin aux éditions Verticales. Morceaux choisis et lus par Fabia Hacine-Gherbi Bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon 21 janvier 2023 Bibliothèque Buffon Paris Paris

Paris Paris