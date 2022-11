Croire aux fauves, 2 février 2023, .

« Miedka. » Chez les Évènes, peuple nomade des confins de la Sibérie, le mot désigne celui ou celle qui a été touchée par l’ours. Un privilège rare : la rencontre est le plus souvent fatale. Anthropologue, Nastassja Martin a survécu à cette expérience-limite. Croire aux fauves en est le récit ; non pas celui d’une “ aventure “, mais celui d’un cheminement intérieur. Partant de la blessure, l’auteure s’y interroge sur nos rapports avec le vivant à la lumière de la culture animiste des Évènes, ce peuple dont la langue ne connaît pas de terme pour séparer « la nature » de l’homme. Comédienne, metteuse en scène, Emilie Faucheux a choisi d’adapter cette histoire de résilience et de réconciliation en activant nos imaginaires, à mille lieues d’une hypothétique illustration. Sur scène, elle partage l’espace dépouillé avec le musicien Michael Santos. Il y a les mots de Nastassja Martin. Et le son, qui déroule son propre récit en écho et dialogue à partir d’une multitude de matières : nappes, synthés, respirations, râles, chants, percussions diverses… Pleine de puissance et de retenue, Croire aux fauves est une épopée intime aux marges les plus fragiles de la nature, là où se joue en grande partie notre devenir.

