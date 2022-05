CROIÈRE PEN BRON La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

La Turballe Loire-Atlantique Croisière de Pen Bro 200 personnes handicapées sont embarquées à bord de 150 bateaux afin d’éffectuer une croisière entre Le port de La Turballe et le barrage d’Arzal nDépart des bateaux à 11 heures le 25 juin duport de La Turballe arrivée samedi soir à Arzal Croisière de Pen Bro 200 personnes handicapées sont embarquées à bord de 150 bateaux afin d’éffectuer une croisière entre Le port de La Turballe et le barrage d’Arzal nDépart des bateaux à 11 heures le 25 juin duport de La Turballe arrivée samedi soir à Arzal La Turballe

