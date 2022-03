Croc’un livre Val-de-Scie, 28 avril 2022, Val-de-Scie. Croc’un livre Val-de-Scie

2022-04-28 20:15:00 20:15:00 – 2022-04-28

Val-de-Scie Seine-Maritime Croc’ un livre . C’est( le rendez-vous mensuel café lecture de la librairie Oh’Croco, pour les adultes. Un jeudi par mois à 20h15, rendez-vous pour partager vos lectures dans une ambiance conviviale autour d’un thé ou d’un café. Croc’ un livre . C’est( le rendez-vous mensuel café lecture de la librairie Oh’Croco, pour les adultes. Un jeudi par mois à 20h15, rendez-vous pour partager vos lectures dans une ambiance conviviale autour d’un thé ou d’un café. croco76@orange.fr +33 2 32 19 88 03 Croc’ un livre . C’est( le rendez-vous mensuel café lecture de la librairie Oh’Croco, pour les adultes. Un jeudi par mois à 20h15, rendez-vous pour partager vos lectures dans une ambiance conviviale autour d’un thé ou d’un café. Val-de-Scie

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Val-de-Scie Autres Lieu Val-de-Scie Adresse Ville Val-de-Scie lieuville Val-de-Scie Departement Seine-Maritime

Croc’un livre Val-de-Scie 2022-04-28 was last modified: by Croc’un livre Val-de-Scie Val-de-Scie 28 avril 2022 seine-maritime Val-de-Scie

Val-de-Scie Seine-Maritime