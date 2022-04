Croc’Train Craponne-sur-Arzon, 25 juin 2022, Craponne-sur-Arzon. Croc’Train Place de la Gare Gare de Craponne Craponne-sur-Arzon

2022-06-25 19:30:00 – 2022-06-25 22:00:00 Place de la Gare Gare de Craponne

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire EUR 37 37 Croc’Train, c’est le train-restaurant du Samedi soir !

Le Chemin de Fer du Haut-Forez vous propose, à bord de son Train Restaurant, une originale et agréable soirée entre amis.

Réservation en ligne. http://www.cheminferhautforez.com/ Place de la Gare Gare de Craponne Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Place de la Gare Gare de Craponne Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Place de la Gare Gare de Craponne Craponne-sur-Arzon Departement Haute-Loire

Croc’Train Craponne-sur-Arzon 2022-06-25 was last modified: by Croc’Train Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 25 juin 2022 Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire