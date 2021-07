CROCS invite Désir + Knut Vandekerkhove + Pacalo Buropolis, 30 juillet 2021, Marseille.

Le projet Buropolis propose, en plus de son programme d’exposition, des événements variés – concerts, performances, conférences, marchés – directement portés par les artistes résident.e.s du projet, à l’image de leurs implications multiples et protéiformes. Crocs est un collectif de jeunes artistes, aux pratiques et recherches artistiques variées. La nécessité d’espace, mais aussi celle de créer du lien entre les pratiques, au sein d’un environnement qui inclut un territoire, une ville, les a menés à monter collectivement un atelier. Cet atelier est voué à accueillir la production de ces artistes, en nourrissant les processus à la fois communs et individuels dynamisés par le groupe, mais aussi à proposer ponctuellement différents temps, ateliers et évènements, qui favorisent les recherches collectives et les échanges autour de ces dernières. À l’image de leur collectif aux pratiques multiples et protéiformes, “Crocs invite” est un rendez-vous culturel, une manière de promouvoir des formes de création artistique variées (dj set, performances, lectures…) en faisant découvrir la scène locale. C’est aussi un moyen de mettre en avant leurs ami.e.s.x, toujours dans cette logique de partage, et d’être un collectif qui mise sur l’ouverture et la création de liens, d’espaces poreux entre différentes pratiques. ——————————————— ? Au programme ? ● Désir Désir est musicienne, artiste plasticienne, performeuse, DJ et développeuse web junior. Son univers est teinté d’ironie et de force. À l’intérieur de ses textes elle parle surtout de ce qu’elle ressent et cela ressemble souvent à une grosse griffure. Elle touche à tout et est engagée dans plusieurs collectifs d’artistes : “Souci du Drame” basé à Marseille et “IVECONU.E” à Noisy le Sec. C’est au travers d’un set de dancehall industriel et UK basse qu’elle enflammera la piste [https://comtessedebrestot.bandcamp.com/releases](https://comtessedebrestot.bandcamp.com/releases) [https://soundcloud.com/desirdenfant](https://soundcloud.com/desirdenfant) ● Knut Vandekerkhove LLLCLUB/SOUTHFRAP ALLIANCE Set plutôt orienté rosé-jetski-playa – un soupçon d’eurodance, quelques tubes dancehall, un passage trance par-ci par-là, des blends RNB; et au moins un morceau de Jul, ça c’est sûr. Les années 2000 avec 20 ans de retard ! [https://soundcloud.com/knutvandekerkhove](https://soundcloud.com/knutvandekerkhove) ● Pacalo (résident.e.s Crocs) PACALO est un duo de jeunes artistes sympa et fruité. Iels transpirent leur énergie à travers leurs mix sans limite de bpm. Blend de style pointu et sélecta rafraîchissante avec ou sans glaçons. ——————————————— Informations pratiques BUVETTE Située au rez-de-chaussée du bâtiment, avec des espaces extérieurs aménagés pour profiter au soleil. Ouverte le mardi et mercredi de 11h à 15h, et le jeudi et vendredi, de 11h à 15h et de 18h à 22h. Les bénéfices du bar permettent au projet Buropolis d’exister, merci ! EXPOSITIONS Situés au 9éme étage de Buropolis, les espaces d’exposition sont accessibles le jeudi et le vendredi, de 14h30 à 20h30. Les espaces d’exposition sont accessibles en ascenseur, cependant suite à des dysfonctionnements réguliers, il peut être nécessaire de prendre les escaliers jusqu’au 9e étage. [https://www.instagram.com/buropolis/?hl=fr](https://www.instagram.com/buropolis/?hl=fr) [https://www.facebook.com](https://www.facebook.com) /ateliersburopolis [https://yeswecamp.org/buropolis/](https://yeswecamp.org/buropolis/) Entrée libre et gratuite.

Buropolis 343 boulevard Romain Rolland, 13009 Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône



