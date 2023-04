Marché Traditionnel, 16 avril 2023, Crocq.

Marché de produits régionaux avec producteurs locaux: légumes, fromage, miel…

Il se tient sur la Place Georges Hubert. Juillet et Aout tous les dimanches matin, le reste de l’année les 1ers et 3emes dimanches matin du mois..

Dimanche 2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Market of regional products with local producers: vegetables, cheese, honey…

It stands on the Place Georges Hubert. July and August every Sunday morning, the rest of the year on the 1st and 3rd Sunday morning of the month.

Mercado de productos regionales con productores locales: verduras, queso, miel…

Se celebra en la plaza Georges Hubert. Julio y agosto todos los domingos por la mañana, el resto del año el primer y tercer domingo por la mañana del mes.

Markt für regionale Produkte mit lokalen Produzenten: Gemüse, Käse, Honig…

Er findet auf dem Place Georges Hubert statt. Im Juli und August jeden Sonntagmorgen, ansonsten am 1. und 3. Sonntagmorgen des Monats.

Mise à jour le 2022-12-21 par OT d’Auzances