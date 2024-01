C’rock de l’île 2024 île de la Sauvageonne Pesmes, samedi 6 juillet 2024.

C’rock de l’île 2024 île de la Sauvageonne Pesmes Haute-Saône

Le 06 juillet 2024, l’association Carnet de bord présente la 5ème édition de C’rock de l’île, un festival de poche sur un site magique à Pesmes. cette année nous accueillons 4 groupes auteurs, compositeurs et interprètes. Rock, Punk, Pop et électro, il y en aura pour tous les goûts. Ouverture du site à 18h00. miam miam et glouglou sur place EUR.

île de la Sauvageonne Quai de la Fontaine

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté carnetdebord70@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 18:00:00

fin : 2024-07-07



L’événement C’rock de l’île 2024 Pesmes a été mis à jour le 2024-01-23 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY