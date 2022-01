Croc’jeux Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière Catégories d’évènement: La Regrippière

Croc'jeux

Bibliothèque de la Regrippière, le samedi 12 mars

Bibliothèque de la Regrippière, le samedi 12 mars à 10:30

Tout-public Venez tester les différents jeux de société choisis par les animatrices de Croc’loisirs ! Virginie, de l’école des parents et des éducateurs, sera présente pour répondre à vos interrogations de parents et vous apporter quelques conseils. Un moment convivial à partager en famille. [https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/)

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:30:00 2022-03-12T12:00:00

