Musée d’art et d’histoire de Meudon, le samedi 3 juillet à 14:00

Dans le cadre de « **Meudon et Merveilles** », projet organisé à l’occasion de Partir en Livre ([[https://www.partir-en-livre.fr/](https://www.partir-en-livre.fr/)](https://www.partir-en-livre.fr/), la fête du livre pour la jeunesse), les bibliothécaires s’installent dans le jardin du Musée pour raconter des histoires aux petits à partir de 2 ans, accompagnés de leur parents. Leur objectif : éMERveiller les enfants par des lectures…qui leur feront découvrir les trésors de la nature. Pour toute la famille Enfants à partir de 2 ans. En continu, de 14h à 18h En partenariat avec les Médiathèques de Meudon. Séance toutes les 30min. Places limitées. Uniquement sur inscription au 01.46.23.87.13 ou [contact.musee@mairie-meudon.fr](mailto:contact.musee@mairie-meudon.fr)

Gratuit – 12 participants par séance – Dans le respect des gestes barrières

