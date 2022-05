Croc’histoires Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Croc'histoires

Médiathèque de Meudon-la-Forêt, le samedi 7 mai à 11:00

Médiathèque de Meudon-la-Forêt, le samedi 7 mai à 11:00

Votre enfant a plus de 3 ans ? C’est l’âge idéal pour venir écouter les histoires racontées par nos bibliothécaires, toujours prêts à partager leurs coups de coeur ou découvertes autour des temps forts de l’année.

Venez écouter des histoires lues par nos bibliothécaires ! Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T11:30:00

