CROC’HISTOIRES Salle Harmonia Étriché, mercredi 21 février 2024.

Ouvrez grand vos oreilles et laissez vous emporter par les histoires !

Des histoires courtes, des animaux rigolos, des petites comptines entrainantes, une voix douce et chaleureuse et un accompagnement musical léger il n’en faut pas plus réjouir les petites (et les grandes) oreilles !

Un moment de plaisir et d’éveil pour les enfants et les parents.

A partir de 3 ans et +

Pensez à réserver

Bibliothèque d’Etriché .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 16:30:00

fin : 2024-02-21 17:30:00

Salle Harmonia Clos de la Roulière

Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire reservationculturelle@ccals.fr

