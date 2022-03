Croc’Expo ZOOM, 14 mai 2022, Louverné.

Croc’Expo

ZOOM, le samedi 14 mai à 18:30

L’exposition Croc’Expo vous ouvre ses portes pour répondre à de nombreuses questions que se posent les enfants – mais aussi les adultes ! – sur les fruits et les légumes. L’objectif de Croc’Expo est de faire en sorte qu’après la visite, chacun et chacune, petit·e ou grand·e, ait envie de cultiver son potager, de goûter de nouveaux fruits et légumes. Non seulement parce que c’est bon pour la santé mais aussi et surtout, pour le plaisir !

Entrée libre

ZOOM 21 rue du Douanier Rousseau 53000 Laval Louverné Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T23:00:00