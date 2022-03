Croc’bookins Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Dans le cadre du Printemps des poètes, animation lecture avec Lise Mottet de la Compagnie Artbooka, pour découvrir des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs, rêver, frissonner, sourire… Une autre façon de découvrir les collections de la Bibliothèque Municipale Le Mercredi 16 Mars à 10h

Bibliothèque Saint-Exupéry : 5 rue Thégène Boufart – 76400 FÉCAMP

Gratuit sur réservation, à partir de 6 ans

