Croc’Bookin : Mer et merveilles Fécamp, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Fécamp. Croc’Bookin : Mer et merveilles 2021-07-21 10:30:00 – 2021-07-21 bibliothèque municipale Saint-Exupéry 5, rue Théagène Boufart

La bibliothèque municipale de Fécamp et la Compagnie Artbooka proposent un Croc'bookin : une animation lecture jeunesse sur le thème de « Mer et merveilles »… Gratuit, sur inscription au 02 35 10 10 00

bibliotheque@ville-fecamp.fr +33 2 35 10 10 00

dernière mise à jour : 2021-07-02

