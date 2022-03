Croc’ histoires Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Croc’ histoires Médiathèque Pierre-Amalric, 15 juin 2022, Albi. Croc’ histoires

Médiathèque Pierre-Amalric, le mercredi 15 juin à 10:30

Des histoires à dévorer, sélectionnées et lues par les bibliothécaires. Thème de la séance : « Exil et migration : au-delà des frontières ». _Pour les enfants à partir de 7 ans._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi

