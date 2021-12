Saint-Juéry Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, Tarn Croc’ histoires Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

le mercredi 9 mars 2022 à 14:00

Des histoires à dévorer, sélectionnées et lues par les bibliothécaires. Spéciale couleurs en lien avec l’exposition Palette. Suivie par un atelier créatif, pour réaliser une composition artistique à la façon de ces peintres qui ont combiné couleur et géométrie (atelier à partir de 5 ans). _À partir de 4 ans._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 50.

2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T15:30:00

