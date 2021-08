Chaillon Chaillon Chaillon, Meuse CROC CROC & MIELLOU PAR LE COLLECTIF XANADOU | DUO COMIQUE Chaillon Chaillon Catégories d’évènement: Chaillon

CROC CROC & MIELLOU PAR LE COLLECTIF XANADOU | DUO COMIQUE 2021-09-15 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-15 20:50:00 20:50:00 D133, entre Chaillon et Heudicourt Champ Sotrés et Potailloux

Chaillon Meuse

Chaillon Meuse Chaillon Duo comique | 50mn | Tout public à partir de 10 ans | Prix libre Pensez à réserver vos places. Afin de permettre l’accès au spectacle et si vous ne possédez pas de pass sanitaire, nous vous proposons un test antigénique sur place (merci de vous présenter 30mn avant le début du spectacle) Suite à un licenciement, Manuel et Pablo se lancent dans ce qui leur semble être un business prolifique: le spectacle jeune public sur fond d’écologie.

Très vite le ton dérape, les gaffes s’enchaînent, les marionnettes brûlent et d’étranges objets phalliques apparaissent… production@semeursdarts.com +33 6 73 02 86 44 http://semeursdarts.com/ Semeurs d’Arts dernière mise à jour : 2021-08-25 par

