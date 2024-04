« Croc-Blanc » par Thomas Sacksick en partenariat avec l’association « Littérature à Voix Haute » Graye-sur-Mer, vendredi 19 avril 2024.

« Croc-Blanc » par Thomas Sacksick en partenariat avec l’association « Littérature à Voix Haute » Graye-sur-Mer Calvados

Vendredi 19 avril à 19h30, Thomas Sacksick vous propose de (re)découvrir le chef-d’œuvre de Jack London « Croc-Blanc » à la mairie de Graye-sur-Mer.

L’entrée est à 13 euros. Réservation conseillée par téléphone au 02 31 22 83 81.

Dans Croc-Blanc, a priori, rien de ce doux songe. Le loup-chien Croc-Blanc, comme son nom l’indique, a des crocs. Et, créature du Monde Sauvage, il s’en sert avec force, sans état d’âme. Pour se nourrir, il tue les plus faibles que lui -et, dans la nature du grand Nord, la chasse devient un jeu.

Croc-Blanc n’est pas seulement un loup, c’est aussi un chien. Comme tel, il est attiré par le monde des hommes. Et s’ils lui offrent le confort de leur société civilisée, ils développent aussi sa méchanceté. Ils dévoient sa sauvagerie jusqu’à le démolir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:30:00

fin : 2024-04-19

36 Rue Grande

Graye-sur-Mer 14470 Calvados Normandie

