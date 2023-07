Voyage d’étude « PAYSAGE ET ARCHITECTURE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE » CROA PACA Marseille, 8 novembre 2023, Marseille.

La Maison de l’architecture Centre-Val de Loire vous propose son voyage d’étude.

Ce voyage d’étude est organisé en collaboration avec la MAV Paca (Maison de l’Architecture et de la Ville) ainsi que avec le C.R.O.A Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour le voyage d'étude, la Maison de l'Architecture Centre-Val de Loire, demande que le règlement de la formation ainsi que celui de l'hébergement doivent être impérativement joints au bulletin d'inscription, afin que nous puissions vous réserver officiellement votre place.

L’adaptation de nos générations au changement climatique et la protection des générations futures nécessitent un changement urgent du rapport de l’humanité à son environnement, la Terre, support de son existence.

Ce changement de paradigme concerne bien entendu l’architecture et les paysages urbains et suburbains.

Lors d’une période caniculaire, cette superfluidité continue de la chaleur peut être assimilée au phénomène de supraconductivité. Pour les paysages et les architectures, cela représente un défi inconnu jusqu’alors.

Nous avons nommé ce phénomène concernant nos paysages, villes et architectures : Supra-chaleur.

La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) régissant l’acte de construire, reconvertir, restructurer ou rénover intègre les dernières données climatiques dont les séquences caniculaires et fixe les limites du confort estival à ne pas dépasser.

Cette formation vous permettra :

– de considérer les solutions “bas carbone“ et “low-tech“ anciennes ou plus récentes,

– de considérer le territoire, sa géographie, son climat et sa végétation comme données et moyens d’évitement

– de conceptualiser par un atelier pratique des dispositifs mettant en œuvre ces connaissances “bas carbone“ et “low-tech“

– de mettre en place une approche architecturale résilientes aux conditions contemporaines du climat, dont les canicules.

– de pouvoir satisfaire aux critères de la RE2020 à propos du confort d’été

Cette formation vous permettra de répondre à vos obligations de formation structurée avec une prise en charge par les OPCO et le FIF PL soit 14h00 de formation structurée et 1 h de formation complémentaire.

Programme à titre indicatif. La MA se réserve le droit de modifier le déroulement des journées et les visites mentionnées jusqu’à validation finale du programme

© Photo : Jacques Boulnois

LIENS UTILES

. Documents de présentation et d’inscription : https://drive.google.com/drive/folders/1en-HmlQYY9g98_ohbosc9ETC0u3aQ2eQ?usp=drive_link

. Site internet de la Maison de l’architecture Centre Val de Loire : https://www.ma-cvl.org/fr/formations-professionnelles/view/33/paysage-et-architecture-face-au-changement-climatique

. Site internet de la MAV PACA : www.mavpaca.fr

Toutes nos formations s’inscrivent dans le cadre de votre obligation de formation en tant que formations dites structurées (selon l’obligation déontologique de formation continue des architectes).

