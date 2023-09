Festival Image de ville CROA PACA Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Festival Image de ville CROA PACA Marseille, 11 octobre 2023, Marseille. Festival Image de ville 12 – 15 octobre CROA PACA imagedevile.org La 21ème édition du festival Image de ville se déroulera en octobre prochain sur le territoire métropolitain d’Aix-Marseille.

La MAV PACA est partenaire du festival Image de ville chaque année. + d’info : imagedevile.org CROA PACA 12 boulevard théodore thurner 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T00:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:59:00+02:00

2023-10-12T00:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:59:00+02:00

2023-10-15T00:00:00+02:00 – 2023-10-15T23:59:00+02:00 cinéma architecture

