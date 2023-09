Formation d’architectes en médiation de l’architecture CROA PACA Marseille, 20 septembre 2023, Marseille.

La MAV PACA et le CROA PACA organisent une formation d’architectes de 2 jours pour les préparer à intervenir auprès de scolaires de la région PACA (académie d’Aix-Marseille et académie de Nice).

Les bénéficiaires sont selectionnés par le CROA PACA et participeront au programme « Viv(r)e l’architecture, un architecte dans la classe » 2023-24.

2 sessions de formation de 2 jours :

– Marseille : les 20 et 21 septembre 2023

– Nice : decembre 2023 (dates à venir)

assurée par la Maison de l’Architecture Isère

en partenariat avec le Réseau des Maisons de l’Architecture et les DAAC des académies

CROA PACA 12 boulevard théodore thurner 13006 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T09:00:00+02:00 – 2023-09-20T18:00:00+02:00

2023-09-21T09:00:00+02:00 – 2023-09-21T18:00:00+02:00

