Conférence Gilles PERRAUDIN, architecte CROA PACA Marseille, 20 juin 2023, Marseille.

Fondé par Gilles et Jean-Manuel Perraudin en 2017, l’atelier architecture perraudin – AAP – a hérité d’une grande expérience dans le domaine de la construction éco-responsable et écologique.

Installé à Lyon depuis plus de 40 ans, Gilles Perraudin véhicule au sein de l’agence son savoir-faire et ses compétences internationalement reconnues en matière de développement durable. L’activité de l’agence se situe également dans le sud de la France, où il réside, ainsi qu’au Sénégal.

Née avant tout de considérations qualitatives et économiques, l’architecture mise en œuvre par l’agence se veut située et soucieuse des enjeux environnementaux de notre temps.

Mises en œuvre des matières naturelles et brutes, telles que le pisé, le bois et la pierre massive. Elles sont mises à l’honneur afin d’apporter une écriture à la fois contemporaine, intemporelle et surtout d’une grande pérennité.

La méthode de l’agence architecture perraudin se caractérise également par une approche holistique qui entoure et informe l’architecture. Sculpture, peinture, philosophie, dessin/ croquis et la fabrication de maquettes comme outil de recherche et de travail indispensable.

Elle interroge aussi l’ensemble des marqueurs historiques, culturels et sociaux qui sont constitutifs de tous milieux. Notre architecture s’attache à intégrer le projet dans son contexte matériel et immatériel. Elle s’inspire des traditions constructives locales et vernaculaires.

démarche architecturale et environnementale

L’agence architecture perraudin poursuit une « recherche patiente » basée sur l’économie des ressources et l’emploi des matériaux naturels, limitant ainsi la dépense énergétique. L’essence même de ce travail s’exprime par la volonté de revenir à des valeurs fondamentales : une approche environnementale, sans a priori sur la matérialité, favorisant des matériaux de ressources locales et renouvelables.

Une expérience s’est particulièrement développée autour de la construction en pierre massive et en bois. Elle se perpétue avec des constructions en terre crue.

La pierre demeure, avec le bois et la terre, le matériau du futur : abondant, économique, recyclable à l’infini (ses bâtiments seront des carrières pour les générations à venir), respirant, à changement de phase, ne nécessitant pas de produits chimiques ni de production industrielle pour une architecture vernaculaire “d’avant-garde”. Des qualités intrinsèques, s’associant à une évolution des techniques et du prix de la main d’œuvre, militent également pour sa réutilisation comme l’automatisation de l’extraction, la commodité des transports, la mécanisation des chantiers, favorisant la construction à sec.

La recherche menée par Gilles Perraudin est axée sur la durabilité énergétique et le confort thermique, réussie par l’utilisation de solutions passives architecturales. Cette préoccupation environnementale qui est fondamentale pour l’agence est supportée par une connaissance et expérience professionnelle de plus de 40 ans, des titres personnels : ingénieur HQE (2003, mention très bien), professeur titulaire ENSA Montpellier, membre de l’académie française d’architecture, chevalier de l’ordre national du mérite, président et fondateur de l’association académie de la pierre et valorisé par de nombreux prix et publications.

https://atelierperraudin.com

Khora est un collectif de six architectes rassemblés afin de réfléchir à l’avenir des villes périphériques et de s’y confronter avec les outils de leur discipline.

Selon Khora, la ville est indissociable de l’architecture, et la dichotomie entre urbanistes et architectes n’a pas lieu d’être. Khora ne veut pas désespérer devant la situation des villes périphériques que nous connaissons tous, avec tous les maux que nous leurs connaissons. Au contraire. Nous pensons qu’il est une chance de notre époque d’inventer. Inventer la nouvelle ville. La ville qui naitra depuis l’intérieur de ces tissus, qui se recomposera sur l’existant.

Ces villes sont composées d’éléments autonomes. Nous avons beau avoir envie de s’élever contre cette autonomie exacerbée qui nie la dimension publique de l’architecture, nous avons décidé de le prendre comme un mal nécessaire. Un état présent, que nous ne pourrons pas changer.

Ce sur quoi nous pouvons agir, ce qui relève du seul savoir-faire de l’architecte, c’est de mettre en rapport ces éléments autonomes, c’est les mettre en tension, modeler ces interstices, afin de les transformer en espace. La séculaire continuité construite de nos centres anciens n’existera plus, faisons en le deuil. La continuité que nous devons amorcer est désormais d’ordre spatial.

Le défi est délicieux tant il nécessite aux architectes de se repositionner en réinvestissant ces questions. Il est une occasion unique pour notre métier de réaffirmer notre savoir faire au service des espaces publics car durant trop longtemps l’architecte a privilégié la sphère privée se souciant peu de la dimension civique de l’architecture.

www.atelierkhora.com

INFOS PRATIQUES

Conférence organisée par le collectif KHORA et accueillie par la MAV PACA.

Lieu : Ordre des architectes PACA, 12 Bd Théodore Thurner 13006 Marseille (métro ND du mont)

Date : le mardi 20 juin 2023 à 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T19:30:00+02:00 – 2023-06-20T21:30:00+02:00

