conférence n°4 du cycle « Architecte Autrement » de Lis Avi Mardi 9 mai, 19h00 CROA PACA Entrée libre

La MAV PACA accueille la 4ème conférence du cyle « Arhcitecte Autrement » organisé par l’association Lis Avi.

Le cycle de conférence « Architecte Autrement » propose un tour d’horizon des pratiques architecturales contemporaines post-diplôme à destination des étudiants de l’ensa Marseille et des jeunes architectes diplômés.

Par le nombre et la qualité de ses intervenants, le cycle a pour but de montrer la diversité de métiers qu’il est possible d’embrasser à la fin des études et de susciter de nouvelles vocations.

Chaque conférence est l’occasion pour deux invités ayant suivi et réussi le cursus d’une ensa de raconter leur parcours professionnel.

Co-organisée avec la MAV-PACA, la conférence N°4 qui aura lieu le 9 mai 2023 à 19h et se tiendra dans les locaux du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA, recevra Marion Serre, architecte et docteure en architecture, et Billy Guidoni, président de Modus Aedificandi.

Ils aborderont des questions liées au choix de leur métier, aux difficultés rencontrées, à leur emploi du temps, au travail quotidien et surtout au plaisir d’exercer.

La conférence sera suivie d’un apéritif afin de prolonger les discussions entre les intervenants et le public.

Billy Guidoni est diplômé architecte DE-HMONP de l’École Nationale d’Architecture de Marseille en 2007, et diplômé du MS-MOAUI de Kedge Business School / EFE en 2016.

Billy a exercé pendant 10 ans au sein d’agences d’architecture internationales, telles que OMA et MVRDV aux Pays-Bas, Baumschlager Eberle en Autriche ou Herzog & de Meuron en Suisse. Dans ce cadre, il a mené des projets mixtes et complexes, allant entre autres de l’îlot mixte de centre-ville au projet territorial et urbain, du siège tertiaire au stade de football, dans des missions allant de la stratégie urbaine à la réalisation.

Sa pratique de la maîtrise d’œuvre l’a amené à se questionner sur les modes de production de la ville, et concevoir un modèle alternatif pour une ville mixte et durable.

Pour parfaire son application et sa compréhension de la maîtrise d’ouvrage, il soutient une Thèse Professionnelle au sein du Master Spécialisé en montages en opérations d’aménagement, urbanisme et immobilier, entre Marseille (Kedge Business School) et Paris (EFE).

En 2017, Billy co-fonde Modus Ædificandi, maître d‘ouvrage innovant d’immobilier collectif urbain personnalisé et évolutif, basé à Marseille. Sa société est notamment lauréate du concours Med’Innovant 2018, Grand Prix de l’Innovation Construction Durable & Cadre de Vie 2021, et lauréate de l’AMI Engagés Pour la Qualité du Logement de Demain 2022. Modus Ædificandi travaille actuellement à plusieurs opérations sur le territoire français – la première, L’Idéal, verra sa construction commencer très prochainement à Marseille.

Billy Guidoini est par ailleurs membre du Conseil d’Administration de la MAV PACA.

Site internet : www.modus-aedificandi.fr/

Instagram : www.instagram.com/modusaedificandi/

Marion Serre est architecte, cofondatrice de l’atelier d’architecture et de recherche Tiers Lab. Docteure en architecture, elle est chercheuse au sein du laboratoire Project[s] de l’Ecole d’Architecture de Marseille et de l’EnsadLab de l’école des Arts Décoratifs.

Son parcours commence avec une thèse en architecture sur les délaissés urbains et interstices, qu’elle réinterroge à partir de la notion de tiers foncier. Dès lors, elle se spécialise dans l’analyse des formes de la vacance et la programmation pour retrouver des usages à des bâtiments, des terrains vagues, des quartiers (en particulier des centres historiques sur le déclin). Son dernier ouvrage à ce sujet s’intitule Le patrimoine vacant dans les petites villes (2022). Actuellement, elle concentre son travail de recherche sur les mutations des vies étudiantes et leur logement dans le cadre d’une chaire de recherche et de formation portée par l’école des Arts Décoratifs.

C’est dans son agence d’architecture Tiers Lab que Marion développe plus particulièrement des études de programmation et se spécialise dans la conception de tiers lieux. Dans chaque projet, elle place les usages et les usagers au centre des processus de conception et de recherche-action qu’elle conduit.

Site internet : www.tiers-lab.com

Ce cycle de conférence est organisé dans le cadre du dispositif TREMPLIN piloté par l’ensa-Marseille.

CROA PACA 12 boulevard théodore thurner 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T19:00:00+02:00 – 2023-05-09T21:00:00+02:00

