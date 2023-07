3 Conférences « ville paysage » CROA PACA Marseille, 4 février 2023, Marseille.

3 Conférences « ville paysage » 4 – 11 février CROA PACA entrée libre

3 conférences

organisé par l’atelier KHORA dans le cadre de leur 5ème séminaire

du 4 au 11 février 2023

accueilli par la MAV PACA à l’Ordre des architectes PACA (Marseille)

———-

. samedi 4 février 2023 à 19h : Jean-Paul Jaccaud

. mercredi 8 février 2023 à 19h : Pascale Richter

. samedi 11 février 2023 à 19h : Gilles Delalex

———-

Khora est un collectif de six architectes rassemblés afin de réfléchir à l’avenir des villes périphériques et de s’y confronter avec les outils de leur discipline.

Selon Khora, la ville est indissociable de l’architecture, et la dichotomie entre urbanistes et architectes n’a pas lieu d’être. Khora ne veut pas désespérer devant la situation des villes périphériques que nous connaissons tous, avec tous les maux que nous leurs connaissons. Au contraire. Nous pensons qu’il est une chance de notre époque d’inventer. Inventer la nouvelle ville. La ville qui naitra depuis l’intérieur de ces tissus, qui se recomposera sur l’existant.

Ces villes sont composées d’éléments autonomes. Nous avons beau avoir envie de s’élever contre cette autonomie exacerbée qui nie la dimension publique de l’architecture, nous avons décidé de le prendre comme un mal nécessaire. Un état présent, que nous ne pourrons pas changer.

Ce sur quoi nous pouvons agir, ce qui relève du seul savoir-faire de l’architecte, c’est de mettre en rapport ces éléments autonomes, c’est les mettre en tension, modeler ces interstices, afin de les transformer en espace. La séculaire continuité construite de nos centres anciens n’existera plus, faisons en le deuil. La continuité que nous devons amorcer est désormais d’ordre spatial.

Le défi est délicieux tant il nécessite aux architectes de se repositionner en réinvestissant ces questions. Il est une occasion unique pour notre métier de réaffirmer notre savoir faire au service des espaces publics car durant trop longtemps l’architecte a privilégié la sphère privée se souciant peu de la dimension civique de l’architecture.

Le 5ème séminaire « ville paysage » organisé par le collectif Khora se déroule à Plan-de-Cuques du 30 janvier au 11 février 2023. Dans ce cadre, 3 conférences ouvertes à tous sont proposés en partenariat avec la MAV PACA.

———-

CROA PACA 12 boulevard théodore thurner 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T19:00:00+01:00 – 2023-02-04T21:00:00+01:00

2023-02-11T19:00:00+01:00 – 2023-02-11T21:00:00+01:00

architecture conférence

DR