CRO WILD TRAIL TENDE Tende Tende Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Tende

CRO WILD TRAIL TENDE Tende, 2 juillet 2022, Tende. CRO WILD TRAIL TENDE Tende

2022-07-02 06:00:00 06:00:00 – 2022-07-03 23:00:00 23:00:00

Tende Alpes-Maritimes Tende La course traverse 2 pays : Italie et France ce qui lui donne une dimension internationale. r nLa course passe à proximité d’anciennes fortifications érigées par le Comté de Savoie au XIXème siècle, sur la frontière franco-italienne. infocrotrail@gmail.com +39 335 720 2300 Tende

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Tende Autres Lieu Tende Adresse Ville Tende lieuville Tende Departement Alpes-Maritimes

Tende Tende Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tende/

CRO WILD TRAIL TENDE Tende 2022-07-02 was last modified: by CRO WILD TRAIL TENDE Tende Tende 2 juillet 2022 Alpes-Maritimes Tende

Tende Alpes-Maritimes