Séjour sportif, de la Seine à la mer 13-15 ans CRJS Vernon, 22 octobre 2023, Vernon.

Séjour sportif, de la Seine à la mer 13-15 ans 23 – 29 octobre CRJS 730€

Le séjour se déroulera la première semaine des vacances d’automne, ce qui permettra aux jeunes de se détendre tout en restant concernés par les apprentissages, après le premier cycle scolaire. Il regroupera 30 jeunes de 13 à 15 ans.

Le thème du séjour est le perfectionnement du football. La dominante éducative sera « la nature et le vivant ».

Le groupe passe 3 jours dans l’Eure, puis 3 jours dans le Pas de Calais.

Les jeunes sont hébergés dans des structures agréées Jeunesse et Sports : CRJS à Vernon, puis Cottage des dunes à Berck. La vie en collectivité nécessitera la participation de chaque jeune aux tâches de vie quotidienne.

A Vernon, les activités proposées sont :

– football ;

– randonnée ;

– visite des Jardins de Claude Monet (Giverny) ;

– bowling

A Berck

– randonnée sur la côte, avec observation des phoques ;

– journée excursion faune et flore dans la Baie de Somme ;

– Char à voile ;

– olympiades sportives sur la plage ;

– football.

Les temps de renforcement scolaire concernent :

– l’étude sommaire du phénomène des marées ;

– le courant impressionniste (lien Claude Monet / Argenteuil) ;

– la recherche d’itinéraire (préparation randonnée) ;

– le calcul de la vitesse de marche ;

– l’expression orale.

Le séjour sera encadré par les éducatrices et éducateurs du club.

CRJS 16 rue Rabelin, Vernon Vernon 27200 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « l.desouche@argenteuilfc.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T00:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-29T00:00:00+02:00 – 2023-10-29T22:59:00+01:00