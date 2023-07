Séjour sportif, de la Seine à la mer 11-13 ans CRJS Vernon, 20 août 2023, Vernon.

Séjour sportif, de la Seine à la mer 11-13 ans 21 – 27 août CRJS 730€

Le séjour se déroulera l’avant-dernière semaine du mois d’août, ce qui permettra aux jeunes de se refamiliariser avec les apprentissages, en période de vacances estivales. Il regroupera 30 jeunes de 11 à 13 ans.

Le thème du séjour est le perfectionnement du football. La dominante éducative sera « la nature et le vivant ».

Le groupe passe 3 jours dans l’Eure, puis 3 jours dans le Pas de Calais.

Les jeunes sont hébergés dans des structures agréées Jeunesse et Sports : CRJS à Vernon, puis Cottage des dunes à Berck. La vie en collectivité nécessitera la participation de chaque jeune aux tâches de vie quotidienne.

A Vernon, les activités proposées sont :

– football ;

– randonnée ;

– visite des Jardins de Claude Monet (Giverny) ;

– bowling

A Berck

– randonnée sur la côte, avec observation des phoques ;

– journée excursion faune et flore dans la Baie de Somme ;

– Char à voile ;

– olympiades sportives sur la plage ;

– football.

Les temps de renforcement scolaire concernent :

– l’étude sommaire du phénomène des marées ;

– le courant impressionniste (lien Claude Monet / Argenteuil) ;

– la recherche d’itinéraire (préparation randonnée) ;

– le calcul de la vitesse de marche ;

– l’expression orale.

Le séjour sera encadré par les éducatrices et éducateurs du club.

