Sport & Patrimoine à Chartres 13 – 17 février CRJS

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CRJS 1 Rue Jean Monnet 28 000 Chartres Saint-Georges-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Le programme d’activité s’organisera autour du Sport & du Patrimoine chartrain. Les enfants agés de 6 à 12 ans vont être sensibilisés à différents sports (sports collectifs et individuels), au patrimoine chartrain mais aussi à la cohésion de groupe à travers des activités et jeux diverses et variés.

L’équipe d’animation, forte de son expérience, mettra en place des activités ludiques et variées adaptées à tous afin que chacun et chacune puissent y trouver sa place, apprendre en jouant et ressortir du séjour avec de nouveaux acquis et pleins de jolies souvenirs en tête.

Le vivre ensemble sera un élément majeur de notre séjour autour de la découverte, de l’estime de soi et de la relation aux autres. A l’occasion de ce séjour, une attention particulière sera portée sur la qualité de la vie collective de l’autonomie et du plaisir d’être ensemble.



2023-02-13T09:00:00+01:00

2023-02-17T15:30:00+01:00