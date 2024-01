CRJS AJ CRJS-AJ Blois, jeudi 1 janvier 2032.

Bienvenue !

Au cœur des châteaux de la Loire, optez pour un séjour au CRJS de Blois (aussi Auberge de jeunesse), à vivre en groupe, en famille, en couple, entre amis ou seul.

À 5 minutes du centre-ville et du château de Blois, notre centre est installé dans un cadre et un environnement privilégiés, qui offrent calme et sérénité.

À partir du CRJS de Blois, vous accédez aisément à pied à la forêt domaniale, au parc de l’Arrou et au lac de la Pinçonnière, des sites apportant la campagne en ville.

Le CRJS de Blois est aussi le lieu de départ idéal pour vos excursions vers les châteaux de la Loire Blois, Chambord, Cheverny, Chaumont, Amboise, Chenonceau, Azay-le-Rideau et Villandry…

Et profitez des activités de loisirs du territoire en découvrant le zoo parc de Beauval ou les nombreuses activités de plein air…sur terre, sur l’eau ou dans les airs.

Pour vos randonnées, partez à pied ou à vélo depuis notre centre à la découverte de la Loire, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et observer sa faune et sa flore.

Le Centre est équipé de 35 chambres, la plupart de 4 lits pour une capacité totale de 120 lits.

Retrouvez toutes les infos sur www.crjsblois.fr

