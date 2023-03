Critérium du Dauphiné – arrivée 5ème étape Salins-les-Bains Catégories d’Évènement: Jura

Jura Le Critérium du Dauphiné est une compétition cycliste par étapes organisée par le journal Le Dauphiné libéré puis depuis 2010 par Amaury Sport Depuis 2005, il est inscrit au programme du Pro Tour. Quelques-uns des plus grands noms du cyclisme ont inscrit leurs noms au palmarès. Le Critérium se déroule au mois de juin sur une semaine, précédant le Tour de France de quelques semaines. Il est réputé pour sa difficulté liée au parcours montagneux et l’ascension de grands cols et d’arrivées en altitude, en raison de son placement géographique. La course sert souvent de préparation au Tour de France. CORMORANCHE-SUR-SAÔNE > SALINS-LES-BAINS

CORMORANCHE-SUR-SAÔNE > SALINS-LES-BAINS

Étape 5 – 191,1 km – En ligne

