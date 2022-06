Criterium Cycliste à Saint-Jean Ploërmel, 5 juin 2022, Ploërmel.

Criterium Cycliste à Saint-Jean Ploërmel

2022-06-05 – 2022-06-05

Ploërmel 56800

Organisé par le comité des fêtes de Saint-Jean-de-Villenard et le club cycliste de Malestroit, ce criterium propose, sur un circuit de 5km, une épreuve pass et une épreuve mêlant juniors, 3e catégories et Open.

PASS D1/D2 – D3/D4 : 13h15

Juniors / 3ème catégorie / PC Open : 15h30

+33 2 97 74 19 53

Ploërmel

