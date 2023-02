CRISTOBAL CORBEL SUNSET, 25 février 2023, PARIS.

CRISTOBAL CORBEL SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 21:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Profondément flamenco, Cristóbal Corbel nous invite dans son univers aux mélodies d’une grande originalité créative. Moderne dans ses arrangements harmoniques, sa maîtrise des structures rythmiques est au service d’une expressivité impactante. Tout cela dans un langage clair et intelligible, respectueux d’un flamenco traditionnel et ancestral. Un jeu soigné et précis, dont l’élégance laisse entendre les silences.

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

