Horaire : 17:00 18:15

Gratuit : non 9 € / 5 € réduit (Pass Château, Carte blanche, demandeurs d’emploi, moins de 26 ans) Réservation obligatoire : www.chateaunantes.fr ou 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. Concert annulé Concert. La harpiste et chanteuse Cristine Merienne présente un nouveau spectacle : « Davet ar bed » (« Vers le monde »), un solo harpe et voix, en breton, anglais et français. Des chansons nouvelles et des reprises. Le portrait musical de trois femmes généreuses, passionnées, trois Bretonnes farouchement tournées « vers le monde » ! Durée : 1h15 Dans le cadre des Voix bretonnes 2022 Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/cristine-merienne/

