2022-11-05 19:00:00 – 2022-11-05 20:00:00

Finistre Guilvinec Finistère Bretagne « C’est n’importe quoi ! On n’a jamais vu ça ! C’est inadmissible ! Une petite fille qui n’a pas en-vie ! Il faut trouver quelque chose qui lui donne en vie et vite ! » Sur cette injonction de tante Clodette, une gentille grand-mère propose à sa petite fille de découvrir les instruments de musique. Quand celle-ci voit et entend la harpe sa vie prend enfin des couleurs : la harpe c’est un arc avec plein de cordes pour tirer plein de flèche ! » Avec humour et tendresse, Cristine Merienne nous entraîne dans un récit initiatique où les chansons ont la part belle. Harpiste, chanteuse, auteure compositrice et comédienne elle nous ouvre tout l’éventail de son art. Spectacle produit par Très-tôt-Théâtre, JM-France et Collectif ARP. Réservation souhaitée contact@delencrealecran.com +33 2 98 59 94 25 Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry Guilvinec

